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Библиотеке - центру общения и информации ЦБС Пскова присвоено имяпоэта Игоря Григорьева

10.02.2017 10:45 ПЛН, Псков

Псковская городская Дума согласовала присвоение Библиотеке - центру общения и информации ЦБС Пскова имени поэта Игоря Григорьева. Такое решение принято на сегодняшней сессии в целях увековечения памяти поэта Игоря Николаевича Григорьева, который жил и работал в Пскове.

Игорь Григорьев родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Псковской губернии. Русский поэт, создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей, в годы Великой Отечественной войны руководил подпольем в Стругокрасненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады. С 2014 года Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России и Фондом памяти поэта ежегодно проводится международный конкурс поэзии имени Игоря Григорьева, а также ежегодные чтения имени Игоря Григорьева.

Первый сборник поэта «Родимые дали» вышел в Лениздате в 1960 году. Всего же на счету Игоря Григорьева 22 прижизненных поэтических сборника.

В псковском доме поэта бывал Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Валентин Пикуль и многие другие. Григорьев был близко знаком с иеромонахом Романом Матюшиным, Александром Твардовским. На стихи Игоря Григорьева писал романсы композитор Юлиан Крейн, Виталий Салтыков создал цикл песен на стихи поэта.

Умер поэт 16 января 1996 года в деревне Юкки Ленинградской области. В Пскове, на доме, в котором жил Игорь Григорьев (Рижский проспект, 57), установлена мемориальная доска.

Источник: Псковская Лента Новостей



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