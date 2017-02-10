Литию по Александру Пушкину отслужили у стен Святогорского монастыря

В Пушкинских Горах, у стен Святогорского монастыря несколько минут назад завершилась лития по Александру Пушкину. Традиционно заупокойную службу начали в 14.45 - в тот час, когда перестало биться сердце поэта и Жуковский остановил часы в его последней квартире в Санкт-Петербурге, на Мойке.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея-заповедника «Михайловское», к некрополю Пушкиных собралось множество людей - жители Пушкиногорья и гости из других городов и поселков России. Присутствовали на службе и делегаты Немецкого Пушкинского общества во главе с его председателем, праправнучкой поэта Клотильдой фон Ринтелен. «В дни памяти Пушкина в разные годы я бывала и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а сейчас – в Михайловском, самом любимом месте Пушкина, и теперь я понимаю, почему – самом любимом…»

По окончании службы, которую с братией отслужил насельник Святогорского монастыря, иеромонах Зосима, к собравшимся обратился директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Он говорил о том, что и после смерти поэту определено было служение: пробуждать души живущих к праведной жизни – милосердию, совести, любви к ближним.

У стен Святогорского монастыря звучали стихи Пушкина на немецком – в исполнении немецкого актера Бернта Хана – и по-русски, в исполнении гимназистов из Тямши.

Напомним, что сегодня вечером Александра Сергеевича вспомнят и не грустно - представлением «Приглашение к чаю», в основу которого легли стихи Пушкина и русские классические романсы. Эту программу в Пушкинский заповедник везут актеры Молодежной студии Большого театра России.

Источник: Псковская Лента Новостей