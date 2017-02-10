В честь 180-летия со дня рождения Федора Плюшкина в Псковском музее откроется выставка

В феврале исполняется 180 лет со дня рождения Федора Михайловича Плюшкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в связи с этим в музее состоится открытие выставки «Ф. М. Плюшкин - собиратель древностей».

Выставка откроется 17 февраля в 16.00 в фойе второго этажа главного здания музея (Некрасова, 7), а также в Картинной галерея музея в течение месяца будет экспонироваться кокошник «шишак» из коллекции Федора Михайловича Плюшкина. Головной убор XIX века, предоставленный Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга.

Федор Михайлович Плюшкин – (1837-1911) – владелец «Музея древностей» - одной из самых больших частных коллекций в Российской империи, член Псковской Археологической комиссии, потомственный почетный гражданин Пскова, купец второй гильдии, благотворитель, получивший звание почетного члена Псковского попечительства детских приютов и просто веселый, добродушный человек, любящий подробно и с удовольствием рассказывать истории о своих сокровищах посетителям «лавки древностей». Самоучка, обладавший изумительной памятью, личность необыкновенная и замечательная, Федор Михайлович с горячей любовью относился к родной стороне. За свою работу, общественную и благотворительную деятельность был награжден орденом «Святого Станислава III степени», четырьмя золотыми и одной серебряной медалями.

Федор Михайлович Плюшкин родился 7 (20) февраля 1837 года в городе Валдае Новгородской губернии в богатой купеческой семье. Вскоре после его рождения, семья разорилась. Родители были вынуждены отправить мальчика на заработки сначала в Псков, а затем в Москву. В юности ему нередко пришлось испытывать удары судьбы. Однако тяготы закалили его характер, воспитали упорство, настойчивость, и пробудили творческую страсть к изучению древностей. Обладая поразительной жаждой знаний, он стал одним из тех самородков, которыми всегда славилась земля русская. И своему главному смыслу жизни - собирать и хранить, он не изменил до конца своих дней. Первое собственное дело Ф.М. Плюшкин открыл 7 февраля 1859 года в Пскове. Торговля галантерейными товарами шла успешно, и к 1870 году он стал одним из ведущих оптовых торговцев Пскова. Здесь Федор Михайлович прожил более 50 лет и стал известным и авторитетным в городе человеком. Несмотря на то, что Федор Михайлович окончил лишь двуклассное городское училище, он интересовался историей, литературой, живописью, много читал и вскоре стал одним из образованнейших людей Пскова.

Страсть к коллекционированию проявилась у Федора Михайловича довольно рано. Первоначально это было «отдохновение от трудов», но вскоре собирательство стало главным делом его жизни. В начале XX века его «Музей древностей» насчитывал около миллиона экспонатов. По количеству раритетов, как полагали современники, он был третьим в России и одиннадцатым в мире. Свою коллекцию Ф.М. Плюшкин собирал около сорока лет. Здесь можно было встретить русские редкости старых барских домов, вещи из Китая и Японии, старинную обувь, монеты, клады, большое количество этнографических экспонатов, мемориальных вещей, гравюры и художественные произведения кисти великих мастеров, рукописи XVI-XIX веков, старопечатные книги, жалованные грамоты и автографы. Владелец приобретал все, что удавалось найти, и, что к нему приносили любители старины. Музей производил ошеломляющее впечатление обилием и разнообразием собранных и представленных предметов, что в значительной мере отражало широту многовековых культурных и торговых связей Псковской земли с другими русскими городами и заморскими странами.

Современники высоко оценили труды коллекционера, избрав его в 1881 году членом Псковского археологического общества.

Семейная жизнь Ф.М. Плюшкина протекала благополучно. В 1861 году он женился на Марии Ивановне Шавриной. В браке у них родилось трое сыновей: Михаил, Николай, Сергей и две дочери – Екатерина и Мария. Скончался Федор Михайлович 24 апреля (7 мая) 1911 года и был похоронен на Дмитриевском кладбище в Пскове.

Спустя годы страстный собиратель не забыт поколением XXI века. Экспонаты его музея в наши дни хранятся в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Государственном музее истории религии, в библиотеке Российской Академии наук и Институте русской литературы – «Пушкинском доме», а также Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Источник: Псковская Лента Новостей