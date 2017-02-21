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Молодой великолукский кинорежиссер, снимающий фильм о Софье Ковалевской, ищет сценариста

22.02.2017 16:13 ПЛН, Псков

Великолучанин Александр Новинский в настоящее время работает над документальным фильмом о первой в мире женщине - профессоре математики Софье Ковалевской. Картина - экспериментальная. По задумке молодого кинорежиссера, она будет динамичной. Будут использованы инфографика и анимации.

Александр Новинский приглашает великолучан включиться съемочный процесс и помочь с написанием сценария, а также с подбором мужских костюмов.

Как рассказал подающий надежды кинорежиссер корреспонденту Псковской Ленты Новостей, работа над съемками фильма - это не только увлекательное времяпрепровождение, но и ценный опыт и уникальная возможность окунуться в атмосферу настоящей киносъемки.

Связаться с Александром по вопросам участия в съемке фильма можно в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: vk.com/sacha.

Александр Новинский - студент 5 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры. Фильм о Софье Ковалевской - дипломная работа, которую еще предстоит защитить уже совсем скоро, в мае.

Одна из причин, почему молодой человек решил картину посвятить женщине-математику, кроется в том, что он учился в гимназии, которая носит имя Софьи Ковалевской. Интерес к этой персоне молодому человеку привил Сергей Козлов, экс-директор гимназии.

Первые универсальные кадры Александр снял еще летом 2015 года на территории музея-усадьбы С. Ковалевской. А непосредственно сама подготовка к съемочному процессу стартовала летом прошлого года.

«Я экстерном сдал все экзамены и зачеты, чтобы весь 5-й курс обучения посвятить съемкам, - рассказал Александр. - Съемочную группу начал набирать в социальной сети, разместил объявление в группе «Актерская база Великих Лук». Желающие поучаствовать в съемках присылали свои заявки. Позже с самыми подходящими кандидатурами встретились и пообщались вживую. Так, например, маленькую Софью играет Злата Корнюшкина, а взрослую - актриса великолукского драматического театра Анастасия Никифорова».

Костюмы для Софьи сшила Анна Филиппова. Сначала Александр вместе с модельером изучил фотографии и изображения С. Ковалевской, после чего создал эскизы, по которым позже Анна сшила наряды для главной героини фильма.

Как рассказал Александр, в фильм будут включены сцены из светотеневого спектакля о жизни С. Ковалевской, который проходил на сцене ДК ЛК. Сейчас он готовится к интервью с математиком Сергеем Козловым и историком Владимиром Орловым, которые будут рассказывать о биографии Софьи Ковалевской, ее вкладе в науку. Это тоже войдет в фильм, продолжительность которого составит 26 минут.

«26 минут - это телевизионный формат. Я специально его выбрал. После защиты дипломной работы планирую этот фильм отправить на кинофестивали. А в идеале хотелось, чтобы его когда-нибудь показали по телевизору», - признался молодой кинорежиссер.

Сюжет фильма таков. Он рассказывает о борьбе Софьи Ковалевской за свои права - за право изучать математику и преподавать в Российской академии наук. Один из возможных вариантов финала документальной картины - опрос, в котором великолучане говорят о личности женщины-математика.

На данный момент позади уже 11 съемочных дней. В команде молодого кинорежиссера работают операторы, костюмер, диктор и композитор. Однако работа приостановлена. Нет сценариста.

«Я написал сценарий к фильму, защитил его на предзащите дипломной работы в вузе. Но нужна помощь профессионала, который доработает сценарий, напишет диалоги, а также выявит недочеты, которые, возможно, имеются», - говорит Александр.

Кроме того, есть определенные сложности и с костюмами для мужчин - действующих лиц фильма. В городе, в арсенале великолукских артистов, попросту нет подходящих костюмов.

«Конечно, костюмы можно сшить. Но в идеале хотелось, чтобы они были уже поношенные, чтобы в кадре все выглядело максимально естественно», - поясняет молодой человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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