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Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 24 марта

13.03.2017 10:16 ПЛН, Псков

Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. Централизованная библиотечная система Пскова для юных читателей псковичей и их родителей подготовила насыщенную программу, тема которой - книга, экология и природа.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе, с 24 по 31 марта в библиотеках города пройдет множество интересных и познавательных мероприятий для детей всех возрастов: встречи с писателями и фотохудожниками, творческий фестиваль, презентации новых книг, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия.
 
Откроет Неделю 24 марта в 11.00 (в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, ул. Труда, 20) Творческий фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич». На фестивале будут подведены итоги и награждены победители детского конкурса «Про зеленые леса и природы чудеса».
 
Так как основная тема Недели – экология и природа, то неудивительно, что в гостях у псковской детворы будет издательство «Редкая птица» (Москва). Книги издательства представят переводчик и писатель Катерина Гайдай и историк, журналист, автор серии книг по истории для дошкольников и младших школьников Илья Носырев. Знакомства с книгами «Редкой птицы» для детей и взрослых пройдут 27 и 28 марта в форме познавательных занятий и творческих мастер-классов по мотивам изданных книг, а также презентаций и встреч с авторами.
 
27 марта в 11.00 также пройдут VI Ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Природа в Любятово: любим, знаем, охраняем». Участники чтений услышат сообщения на темы: «Река Пскова» (природно-географический аспект), «Дикие жители городской среды» (животные, птицы, насекомые, растения), «Ландшафтный парк имения Медемов: потерянная история», «Природные объекты в топонимике» (улицы микрорайона Любятово) и др.
 
Ни одна Неделя детской и юношеской книги не может обойтись без встреч с детскими писателями. В этом году читатели смогут пообщаться с Анной Ремез - современным петербургским писателем-прозаиком, переводчиком и автором детских книг «Стражи белых ночей», «Маяк в клеточку», «Приключения Пелёныша», «Волны ходят по четыре», «Пятнадцать» и др. Встречи с Анной Ремез пройдут 29 марта в 10.30 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а) и в 13.00 в Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23).
 
Особым подарком для псковичей станет презентация книги Т. С. Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле». Новая художественно-познавательная книга для семейного чтения на русском и английском языках поможет совершить путешествие в Псково-Печерский монастырь и узнать чудесные истории говорящих башен. Книга выпущена в рамках издательского проекта для детей МАУК «ЦБС» г. Пскова, при активной поддержке управления культуры администрации Пскова. Презентация пройдет 30 марта в 15.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.
 
31 марта в 12.00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11) откроется фотовыставки Петра Косых (Санкт-Петербург) «Красоты земли Псковской», а затем фоторепортер проведет виртуальное путешествие по заповедным местам России, где были сделаны незабываемые фотокадры.
 
Взрослые читатели могут прийти на творческую встречу с журналистом, писателем Катериной Антоновой (Москва) «Дети – тоже люди, или Как жить, если у тебя большая семья?!» Многодетная мама откровенно и с юмором расскажет об опыте материнства, выстраивании отношений с детьми, умении беречь силы и нервы, не осуждать и не критиковать, умении быть благодарной за поддержку и правильно расставлять приоритеты. Встреча состоится 28 марта в 15.00 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а).
 
Кроме того, в течение Недели будет работать выставка-продажа книг издательства «Редкая птица». Все желающие смогут приобрести художественную и познавательную литературу для детей от 5 до 15 лет и литературу по коррекционной педагогике и психологии по ценам издательства (выставка будет работать в Центре детского чтения, ул. Р. Люксембург, 23).
 
Подробный план мероприятий Недели детской и юношеской книги: http://bibliopskov.ru/zip/nedelya2017.pdf

Источник: Псковская Лента Новостей



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