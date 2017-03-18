Псковичей приглашают на встречу с «Редкой птицей»

Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры администрации Пскова для юных читателей псковичей и их родителей подготовила насыщенную программу, тема которой – книга, экология и природа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с 24 по 31 марта в библиотеках города пройдет множество интересных и познавательных мероприятий для детей всех возрастов: встречи с писателями и фотохудожниками, творческий фестиваль, презентации новых книг, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия.

Одним из почетных гостей Недели 27 и 28 марта в Пскове станет издательство «Редкая птица». Издательство «Редкая птица» представят переводчик и писатель Катерина Гайдай, историк, журналист, автор серии книг по истории для дошкольников и младших школьников Илья Носырев и Катерина Антонова, журналист, писатель. Знакомства с книгами «Редкой птицы» для детей и взрослых пройдут в форме познавательных занятий и творческих мастер-классов по мотивам изданных книг, а также презентаций и встреч с авторами.

27 марта в 10.30 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11) на мастер-классе по книге Т. Мюллера «Год с ласточками» Катерина Гайдай расскажет участникам мероприятия много нового и интересного о том, как живут городские и деревенские ласточки: как вьют гнезда, выращивают птенцов, куда и когда улетают на зиму, как живут в теплых странах. Каждый сможет самостоятельно изготовить объемный бумажный мобиль: ласточки в облаках.

Книга Мюллера Т. «Год с ласточками» знакомит детей с жизнью близких соседей человека - деревенских ласточек. От момента, когда ласточки возвращаются с юга, с зимовки, в свой старый дом, где строят новое гнездо, высиживают птенцов, дают им окрепнуть - до полета в теплые страны, откуда в определенное время они снова вернутся на север. Жизнь ласточек внимательно и с любовью проиллюстрирована Томасом Мюллером, его реалистичные рисунки помогают ребенку составить правильное представление о внешнем виде птицы. В конце книги приведен небольшой словарик, из которого можно узнать, чем деревенские ласточки отличаются, например, от городских ласточек-воронок, кто такие черные стрижи и береговушки.

На мастер-классе по книге Владимира Бабенко «Небольшая книга о совах» участники познакомятся с загадочными ночными птицами – совами. А Катерина Гайдай поможет смастерить собственных сов в домиках-открытках. Мероприятие пройдет 28 марта в 12.00 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а).

В книге Владимира Бабенко «Небольшая книга о совах» собрано множество любопытных фактов о совах.

Главные герои «Небольшой книги» – те совы, которые обитают на территории России – от Калининградской области и до Дальнего Востока. Все 17 видов сов, которых можно встретить в нашей стране, описаны и нарисованы, и даже сопоставлены на последнем развороте книги, где наглядно показаны сравнительные размеры всех семнадцати видов – от огромного рыбного филина до крохотного воробьиного сычика.

Иллюстрации «Небольшой книги» заслуживают отдельного упоминания: все совы нарисованы Марией Сергеевой и Ольгой Руновской строго достоверно, но при этом каждая птица, каждый птенец будто обладает собственным характером: со страниц книги на нас то удивленно, то сердито, то недоверчиво, то насмешливо взирают бородатые неясыти, сипухи, филины, мохноногие сычи, полярные совы, птенцы редкой иглоногой совы.

28 марта в 10.00 в Детской библиотеке «ЛиК» Катерина Гайдай проведет познавательно-игровое занятие с викториной «Как утроен паровоз?» по своей книге «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: история поездов и железных дорог».

Из книги «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. История поездов и железных дорог» читатели узнают, как давно люди начали перевозить грузы по рельсам, и из чего делались первые рельсы; историю изобретения первых паровозов, а также множество любопытных фактов: почему первые паровозы называли «пыхтящими дьяволами», кто построил первые в России паровозы; какие поезда самые быстрые на свете, и умеют ли поезда летать; кто придумал железнодорожные билеты; много ли существует железнодорожных профессий.

Увлекательное повествование дополняют отлично подобранные и информативные иллюстрации: старинные гравюры и фотографии, современные рисунки и схемы, а любознательные читатели заметят возле текста неяркие чертежи машин и механизмов, схемы зданий, мостов, планировки вокзалов.

Илья Носырев – историк, журналист, автор серии книг по истории для дошкольников и младших школьников «Истории об истории» проведет две встречи для детей в форме познавательных мастер-классов по книгам «Первобытные люди» и «Древний Египет»: в Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) 28 марта в 10.30 и в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (ул. Н. Васильева, 83а) в 13.00.

В научно-популярной книге «Первобытные люди» о жизни наших далеких предков рассказано просто, понятно и весело. Все важнейшие достижения первобытного человека - «приручение» огня, одомашнивание животных, умение изготавливать орудия труда, освоение земледелия - показаны как история одной семьи, вернее племени древних людей. Герои этой книги - храбрый охотник Ух, его жена Ах, сынишка Ох и их многочисленные родственники - смело встречают все трудности, ловко и остроумно решают загадки, которые преподносит им незнакомый и загадочный окружающий мир.

Книга насыщена визуальным материалом: это сюжетные иллюстрации, схемы и планы, комиксы, задания-головоломки, которые можно выполнять прямо в книге. Полноправным соавтором издания стала художница Анастасия Катышева и шестилетние дочки Ильи Носырева, которые, по его собственному признанию, сочиняли задания.

Книга «Древний Египет» рассказывает детям о повседневной жизни древних египтян и знакомит с основами истории древнего мира. В забавных неунывающих персонажах читатели легко узнают старых знакомых: отважного Уха, любопытного Эха, мудрого дедушку Ммм и других героев. Игровые задания, комиксы, игры делают путешествие по Древнему Египту еще увлекательнее и помогут читателям почувствовать себя настоящими древними египтянами.

Источник: Псковская Лента Новостей