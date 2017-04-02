Сегодня начинается прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле-2017»

Сегодня, 3 апреля, начинается прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле-2017». Как сообщает Псковский литературный портал, по сложившейся традиции фестиваль проводится в последние выходные дни июля.

Однако, начиная с 2016 года, к двум выходным фестивальным дням прибавилась еще экскурсионная пятница. Таким образом, в 2017 году фестиваль пройдет 28-30 июля.

Основные места проведения фестивальных мероприятий определены в положении о фестивале.

Подробная программа будет опубликована на Псковском литературном портале не позднее 1 июля 2017 года.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в седьмой раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году, когда авторы и издатели литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили провести праздник на Псковской земле. Идея нашла горячую поддержку музея-заповедника «Изборск» и праздник состоялся. Участниками мероприятия стали восемь поэтов - авторы журнала «Поэзия. 21 век» и Псковские литераторы.

Своё второе рождение фестиваль обрел в 2012 году, в год празднования 1150-летия Российской государственности, становление которой напрямую связанно с Изборском. Именно тогда он впервые проводился как фестиваль исторической поэзии. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс.

Конкурс включает три номинации:

- открытая номинация - для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

- номинация «Профи» - для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

- номинация «Словенские ключи» - для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

В 2017 году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс стихов о Пскове, посвященный 70-летию со дня рождения знаменитого псковского поэта, прозаика, переводчика, автора слов гимна города Пскова - Станислава Золотцева.

Название конкурсу дала первая строка гимна Пскова: «Там, где к Великой мчится Пскова…».

По итогам фестиваля планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.

Можно смело говорить, что фестиваль «Словенское поле» стал ярким литературным событием, причем не только Псковской области. Он известен далеко за пределами региона. География фестивалей предыдущих лет включает более 20 регионов Российской федерации и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Псковская Лента Новостей