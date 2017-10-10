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Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» сегодня откроют в «Михайловском»

11.10.2017 08:14 ПЛН, Псков

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинает работу XVIII Всероссийский детский литературный фестиваль «Мой Пушкин», организаторами которого выступают собственно музей, а также Дом детства и юношества «Радуга» (основной исполнитель) и Государственное управление образования Псковской области.

Пушкин-лицеист - памятник работы Г. Додоновой в усадьбе «Михайловское». Фото: Николай Алексеев. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Михайловском», торжественное открытие фестиваля запланировано на 15.00 и состоится в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь же пройдёт и мастер-класс, который участникам фестиваля даст главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженный деятель искусств России Юрий Томашевский.

Среди событий форума, в котором в этом году примут участие молодые люди из Азовской, Вологодской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Пермской, Псковской и Рязанской областей, — многочисленные конкурсы, занятия в секциях, а также всевозможные гостиные, квест-игры, поэтический вечер и многое другое http://pushkin.ellink.ru/news/news17/news1748.asp. Участникам фестиваля также предложат большую экскурсионную программу, предусматривающую посещение Святогорского Свято-Успенского монастыря с некрополем Ганнибалов и Пушкиных, мемориальных усадеб Пушкинского Заповедника, музейного комплекса «Пушкинская деревня» в Бугрово, города Пскова.

XVIII Всероссийский фестиваль «Мой Пушкин» будет работать в Святогорье пять дней.

Источник: Псковская Лента Новостей



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