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Вист, нравоучительные беседы и «фортепьяно вечерком» — в «Михайловском» открыли выставку о «досужих занятиях» дворян в провинции

02.01.2018 14:24 ПЛН, Псков

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыли новую выставку. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция называется «В часы досуга». Это — очередной, уже третий, показ наиболее интересных предметов из музейных коллекций в рамках большого выставочного проекта «Бег времени».
 
 
Из собрания Пушкинского Заповедника.
 
Посетителям музея предлагают окунуться в атмосферу праздников и вечерних забав в провинциальной дворянской усадьбе — будь то домашний бал, простецкие «игрища» или «маскерад», введенный в господский быт еще указом Петра I, а то и партия в вист с гостями-соседями, охота и рукоделие, музицирование и домашние чтения вслух, прогулка по саду с детьми (с непременными пояснениями о названиях и свойствах растений и другом окружающем мире).
 
На выставке представлено почти 120 предметов, в том числе живопись и графика разных эпох,  образцы декоративно-прикладного искусства, предметы быта пушкинского и послепушкинского времени, старинные книги. Размещена экспозиция в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и, как планируется, будет открыта для посетителей до ноября.
 
В музее напомнили, что проект «Бег времени» открыли ровно год назад, тоже в первые дни новогодних каникул. Первой выставкой проекта стала экспозиция «Время пить чай».

Источник: Псковская Лента Новостей



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