Запечатленное детство

В Центральной городской библиотеке на Конной писатель и издатель из Москвы Владимир Потресов представил книжную серию «Город нашего детства».

Полгода назад в этом же читальном зале ЦГБ Владимир Потресов уже презентовал альбом «Псков нашего детства», вызвавший большой интерес у пожилых псковичей, которые находили в книге не только некогда утраченные городские пейзажи, но и своих давних знакомых. На этот раз разговор с читателем решили расширить до всей серии, в которой вышло уже три альбома.

Сначала был «Арбат нашего детства», вторым номером - Псков, а затем - Москва. Предполагалось, что на вечере в библиотеке издатель представит свой новый альбом «Ленинград нашего детства», но полиграфисты, увы, не успели напечатать тираж, и книга увидит свет только после православного Рождества. В планах издателя - летний Ленинград и городки Подмосковья. И все под маркой «нашего детства», точнее, детства тех, кто родился и рос в 50-60-ые годы прошлого века.

Владимир Потресов - владелец и хранитель внушительного (около 120 тысяч негативов) фотоархива своего отца, Александра Сергеевича Потресова (1902 - 1972), начавшего снимать Россию еще в далеком 1913-м году, когда на трехсотлетие Дома Романовых отец Сергей Викторович подарил мальчику его первый фотоаппарат. Тогда существовала мода на новое изобразительное искусство, которую во многом стимулировало увлечение фотографией императора Николая II.

С тех пор Александр Потресов с фотокамерой не расставался и, рискуя арестом, умудрялся делать снимки Москвы и Подмосковья самодельным фотоаппаратом (объектив плюс деревянный ящик) даже во время Великой Отечественной войны, когда по законам военного времени все фотоаппараты полагалось сдать властям. К тому же Москва была режимным городом, где фотолюбителям в принципе запрещалось снимать город - вплоть до «Оттепели» Хрущева.

Зато начиная с конца 50-х Александр Потресов снимал много и постоянно, и не только родную Москву. В 59-м в составе экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища он впервые оказался в Пскове, и в дальнейшем приезжал в наш город всякий раз, как выпадала такая возможность. Разумеется, продолжая запечатлевать стремительно уходящую натуру. Обо всем этом вновь рассказал читателям сын мастера - нынешний издатель архива своего отца Владимир Потресов.

В августе 1962-го началось разрушение старого Арбата, не улицы, а целого района, построенного в первой трети XIX века, после наполеоновского пожара Москвы 1812-года. Это был не тот Арбат высоких доходных домов начала XX века, пешеходный и «офаноревший», который знаем все мы, а район, который помнят только старожилы Москвы, - Арбат старых дворянских особняков и усадеб, уничтоженный строительством проспекта имени Калинина.

Тот дворянский, аристократический Арбат сохранился по недоразумению, из-за того, что у в тридцатые годы у Советской власти не было денег на строительство новой дорожной магистрали, и строить новые дома не имело смысла, поскольку проспект (ныне Новый Арбат) уже был намечен в генеральном плане модернизации Москвы. Так в самом центре советской столицы как бы «законсервировался» уникальный район дровяных сараев и деревянных особняков, нарезанных на коммунальные квартиры - в доме Владимира Потресова, допустим, проживало девять семей. Тут же размещались посольства многих зарубежных стран, и писатель с удовольствием вспомнил, как мальчишкой любил рассматривать внутреннее убранство шикарных иностранных лимузинов, которые в изобилии парковались у дипломатических миссий. Когда же на Арбате вдруг заработали тяжелые шар-бабы и ковши экскаваторов, его папа-фотограф кинулся фиксировать на фотопленку обреченный на уничтожение уголок старой Москвы. Ныне существующий только на старых фотографиях. В том числе и стараниями Александра Потресова.

В 2002-м году, к столетию отца, в Мемориальной квартире Андрея Белого совместно с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина Владимир Потресов устроил выставку фотографий «Гибель Арбата», которая вызвала большой резонанс у московской публики. Вдогонку, по итогам выставки, одним из столичных издательств был выпущен альбом «Арбат нашего детства», который практически отсутствовал в продаже (мэрия Москвы распространяла книгу в качестве подарков) и быстро стал библиографической редкостью.

По признанию Владимира Потресова, тот альбом не устроил его своим художественным решением, и тогда писатель задумал издать свой собственный проект с авторским текстом. Он-то и стал «пилотным» выпуском новой серии издательства «Пальмир». Вторым номером, по настоянию жены-псковички, стал «Псков нашего детства». Ну а дальше - Москва и Ленинград, причем Ленинграда будет два, зимний и летний.

Все это, повторюсь, источники мощнейшей ностальгии для тех, кто родился в середине прошлого века, а для тех, кто родился позже, после 1972 года - кладезь информации о родных городах, «когда нас не было». В «Пскове нашего детства», к примеру, интересно смотреть на Троицкий собор, окруженный руинами крепостных стен, примерно в таком же состоянии, в каком сегодня пребывают останки окольного города по улице Застенной. Интригует и вид на Детский парк от Октябрьского проспекта образца 1959-го года с тоненькими, недавно посаженными деревьями.

После рассказа Владимира Потресова читатели увидели два фильма по теме - анимацию «Собачья площадка», дипломный мультфильм дочери - Дарьи Потресовой, сделанный в 2010-м году. В легкой и доступной форме мультфильм повествует об обитателях домов, живших на этой маленькой московской площади - от Пушкина до Ленина, и от сестер Гнесиных до Марины Цветаевой. А еще - документальный фильм по сценарию Татьяны Юриной 2008 года, который интересен прежде всего визуальной информацией, фото и видео, о наших героях - отце и сыне и, конечно, о самом старом Арбате.

Если мы и будем вспоминать о старых русских городах, то во многом благодаря семье Потресовых, которая продолжает кропотливую работу над чудом сохранившимися пленками отца и деда. Сперва негативы обрабатываются особыми химическими составами для обретения эластичности, затем оцифровываются и реставрируются при помощи специальных компьютерных программ, после чего попадают на страницы отпечатанных альбомов.

По признанию Владимира Потресова, в среднем на одну книгу серии уходит год напряженной работы. Но это благодарный труд, неизменно пользующийся интересом и признанием у книголюбов. Тиражи альбомов приходится постоянно допечатывать, а это и есть главный признак читательского успеха. Ведь всем нам хочется иногда вернуться в детство, а если и существует рукотворная «машина времени», то это прежде всего талантливая фотография, пережившая города и годы.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей