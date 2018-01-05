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Культура

Хоровой фестиваль «Пойте Богу славу» впервые прошел в Великих Луках

10.01.2018 19:37|ПсковКомментариев: 1

8 января в концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола г.Великие Луки прошел первый хоровой фестиваль Великолукской епархии под названием «Пойте Богу славу».

 Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, в фестивале приняли участие хоровые коллективы из города Великие Луки, а также гости из Невеля, Торопца, Опочки и села Усть-Долыссы. Организатором хорового фестиваля выступил Отдел культуры Великолукской епархии.

На мероприятии, помимо духовенства Великолукской и Торопецкой епархий, присутствовали представители городского культурного сообщества и жители Великих Лук.

После совместного исполнения тропаря Рождества Христова, с приветственным словом к собравшимся обратился помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями, протоиерей Александр Петряков. Он тепло поприветствовал всех участников фестиваля, который проводится на Великолукской земле, овеянной воинской славой, а также отметил, что когда хороший хор по молитвенному вдохновению поет в процессе богослужения, это всегда помогает священнику в проведении службы. В завершении своего выступления, протоиерей Александр поздравил всех с праздником Рождества Христова и пожелал радости от прослушивания хорового пения в исполнении участников фестиваля. К его словам присоединился секретарь Великолукского Епархиального управления, иеромонах Нил (Лосев).

О том, как важно проводить в городе подобные фестивали сказалась председатель городского комитета культуры Анжелика Владимировна Романюк. Поздравив всех с Рождеством, она отметила, что Великие Луки всегда славились своими хоровыми традициями, певческими праздниками и конкурсами исполнительского мастерства. «Сегодня фестиваль собрал многих православных людей. Отрадно, что не только церковные хоры, но и другие творческие коллективы приняли в нём участие», - подчеркнула Анжелика Романюк, добавив, что духовная музыка - это богатейший пласт русского хорового исполнительства.

Отметим, что в числе участников хорового фестиваля были представлены: хор Свято-Троицкого кафедрального собора г.Невеля (регент Марина Нетреба), образцовый вокальный ансамбль «Мозаика» Детской школы искусств г.Великие Луки (руководитель Нина Рекель), хор Торопецкой гимназии имени святителя Тихона (руководитель Павлина Мирон), ансамбль хора мальчиков Центра эстетического воспитания (дирижёр Иван Беседин), хор храма Святителя Тихона г.Великие Луки (регент Маргарита Амирханян), дуэт хора домового храма святителя Николая при Епархиальном управлении г.Великие Луки (регент Павел Макаров), хор домового храма святителя Николая при Епархиальном управлении г.Великие Луки (регент Ирина Флавьянова), хор храма Святого благоверного князя Владимира села Усть-Долыссы (регент Ирина Флавьянова), народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница (руководитель Маргарита Амирханян), хор храма Казанской иконы Божией Матери, г.Великие Луки (регент Оксана Куликова), хор Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки (регент Ольга Смольченкова), вокальный ансамбль выпускников Детской школы искусств г.Великие Луки (руководитель Нина Рекель) и народный коллектив камерный хор «Кант» Центра эстетического воспитания г.Великие Луки (дирижёр Иван Беседин). 

Чуть позже на праздник прибыл Управляющий Великолукской епархии, епископ Великолукский и Невельский Сергий, который совершив в этот день богослужение в Новоржеве, сразу же поспешил вернуться в Великие Луки, чтобы лично побывать на хоровом фестивале, благословить его участников и наградить победителей почетными грамотами. Владыка Сергий выразил надежду на то, что благое и доброе дело по проведению подобных певческих фестивалей получит дальнейшее развитие, чтобы через церковные песнопения и дальше прославлять Господа.

В заключение концертной программы фестиваля сводный хор его участников под управлением руководителя Отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Анатольевича Васильева спел кондак Рождества «Дева днесь» (обр. Д. Бортнянского).

Теги: #Великолукская епархия #епископ Сергий #хоровой фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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