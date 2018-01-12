Культура

Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека»

Псковичи присоединились к творческому конкурсу «Сталинград. Судьба человека», который проводит патриотическая платформа партии «Единая Россия» в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам руководителя местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевого братства» Александра Кривотулова, он продлится до 20 января. «Сталинград. Судьба человека» - это конкурс эссе, посвященных судьбам участников Сталинградской битвы, которая определила исход Второй мировой войны и стала началом освобождения мира от фашизма.

К участию в конкурсе приглашаются авторы 11-15 лет (5-8 классы) и 16-18 лет (9-11 классы). Работы принимаются в текстовом файле форматов .doc, .odt, .rtf по электронной почте: pr-boevoebratstvo@yandex.ru. Что касается требований к оформлению текста, то шрифт необходимо выбрать Times New Roman, 14 кегль, интервал - 1,15; поля обычные: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. Максимальный объем работы: не более 4 страниц формата А4. Титульная страница должна содержать: ФИО автора без сокращений; наименование города, школы и класса, в котором учится автор; название конкурсной работы; имя педагога, курировавшего ее подготовку.

«Конкурс способствует патриотическому воспитанию молодежи, привлекает подрастающее поколение к исследованию истории страны, дает возможность, опираясь на достоверные факты, поделиться своими мыслями по поводу подвига нашего народа», - отметил Кривотулов.

Представленные на конкурс работы жюри будет оценивать по следующим критериям:

- соответствие заявленной теме;

- творческий подход и оригинальность;

- грамотность изложения, соблюдение норм русского языка;

- выразительность и эмоциональность произведения;

- общее впечатление от работы.

Победители конкурса получат возможность выступить на пленарном заседании Государственной думы 2 февраля – там они зачитают свое эссе. Кроме того, авторы лучших произведений будут награждены путевками в юнармейский лагерь в парке «Патриот».