Культура

Названы победители областного конкурса по присвоению звания «Душа земли псковской» за 2017 год

В Псковском областном центре народного творчества состоялось заседание художественно-экспертного совета, где были подведены итоги Областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2017 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, решением художественно-экспертного совета почетное звание «Душа земли псковской» за 2017 год присвоено:

Оксане Рахмановой - самодеятельному поэту, руководителю Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» МБУ ДО «ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского», г. Великие Луки;

Нине Игнатьевой - руководителю детского «образцового», эстрадного ансамбля «Фламинго» МБУК «Центр культуры «Юбилейный», г. Остров;

Наталье Нестеровой - художественному руководителю Образцового хореографического коллектива «Клякса» и Образцового коллектива мажореток «Золотые погоны» МБУК «ГДК им. Ленина», г. Великие Луки;

Тамаре Андреевой - руководителю Образцового театрального коллектива Ливень» МБУ ДО «Детская школа искусств г. Новосокольники»;