Названы победители областного конкурса по присвоению звания «Душа земли псковской» за 2017 год

В Псковском областном центре народного творчества состоялось заседание художественно-экспертного совета, где были подведены итоги Областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2017 год.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, решением художественно-экспертного совета почетное звание «Душа земли псковской» за 2017 год присвоено:
- Оксане Рахмановой - самодеятельному поэту, руководителю Образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» МБУ ДО «ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского», г. Великие Луки;
- Нине Игнатьевой - руководителю детского «образцового», эстрадного ансамбля «Фламинго» МБУК «Центр культуры «Юбилейный», г. Остров;
- Наталье Нестеровой - художественному руководителю Образцового хореографического коллектива «Клякса» и Образцового коллектива мажореток «Золотые погоны» МБУК «ГДК им. Ленина», г. Великие Луки;
- Тамаре Андреевой - руководителю Образцового театрального коллектива Ливень» МБУ ДО «Детская школа искусств г. Новосокольники»;
- Ирине Казимир - главному балетмейстеру, руководителю народных самодеятельных коллективов Театра танца «Русские узоры» и хореографического ансамбля «Псковские кружева» МБУК «Дом офицеров», г. Псков.