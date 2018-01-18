Культура

Псковский художник выставляется в Новгородском центре современного искусства

26 января в Новгородском центре современного искусства открылась выставка «Нонактуальный ландшафт». Экспозиция представлена Музеем нонконформистского искусства Санкт-Петербурга, в проекте принимает участие псковский художник Анатолий Жбанов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в движении «Псков-Арт», в 2017 году «Нонактуальный ландшафт» был представлен в Петрозаводске в Музее изобразительных искусств республики Карелия.

На выставке показано около ста работ, пскович Анатолий Жбанов представил двадцать произведений, созданных в последние годы.

Проект «Нонактуальный ландшафт» объединяет работы современных художников, в творчестве которых важное место занимает именно работа по восприятию и осмыслению различных ландшафтов и поиски в этом направлении. Нонактуальным в данной концепции является пейзаж – явление вечное, без каких-либо качественных определений и специальной характеристики.

Картины художников, участвующих в данном проекте, не претендуют на особую актуальность. Авторы пытаются в своих работах отразить то вечное, к чему и стремится окружающий нас ландшафт, через индивидуальный творческий подход и талант.

Выставка будет работать до 25 февраля.