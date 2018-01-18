Культура

Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии выступит в Великолукском драмтеатре

В рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны» 4 марта в Великолукском драматическом театре состоится концерт Академического симфонического оркестра Северо-Кавказкой государственной филармонии им. В.И.Сафонова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, концерт посвящен памяти выдающегося отечественного музыканта Василию Сафонову.

Сегодня с Академическим симфоническим оркестром Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова сотрудничают известные отечественные и зарубежные дирижеры, среди которых Сергей Ролдугин, Энхе, Фабио Мастранжело, Лео Кремер и многие другие музыканты. В последние десятилетия оркестр возглавляли Юрий Кочнев, маэстро из Голландии Конрад ван Альфен, Александр Чернушенко, Станислав Кочановский. Все они внесли значительный вклад в творческую жизнь коллектива, способствуя его профессиональному росту и исполнительский гибкости.

С 2015 года главным дирижером Академического симфонического оркестра имени В. И. Сафонова является лауреат Всероссийского и международного конкурсов Димитрис Ботинис. Через год главным приглашенным дирижером стал лауреат международных конкурсов Петр Никифоров (Швейцария). Оба музыканта - яркие представители своей профессии. Продолжая традиции, заложенные их предшественниками, они обладают собственным художественным почерком, сочетая самобытность трактовок с убедительностью концепций и художественной зрелостью. В 2016 году в Северо-Кавказской филармонии успешно была поставлена опера «Так поступают все» Моцарта - дирижером-постановщиком выступил Димитрис Ботинис. Через год Петр Никифоров и швейцарский режиссёр Диего Вилли Корн представили «Тоску» Пуччини - спектакль также снискал признание публики.

Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова много гастролирует: на сценах Ставрополья и южных российских республик, в обеих российских столицах и за рубежом. В 2002 году коллектив играл в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, в 2008 и 2010 годах - в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. В числе недавних зарубежных турне - концерты в городах Испании (2010) и Италии (2011). На ближайшие сезоны запланированы поездки в Японию, Корею, Италию, Австрию, Чехию, США, Германию.

Начало концерта в 17.00.