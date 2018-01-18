Культура

Объем финансирования партпроекта «Культура малой Родины» в Псковской области сохранится на уровне прошлого года

В рамках работы партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в 2018 году будут модернизированы более 2000 домов культуры. Также партпроект поддержит творчество муниципальных театров и детские школы искусств, сообщила его координатор Ольга Казакова на селекторном совещании с регионами. По ее словам, на реализацию партийного проекта «Культура малой Родины» в этом году из федерального бюджета выделено около 5 миллиардов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, средства пойдут на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в малых городах (670 млн рублей), детских и кукольных театров (220 млн рублей), домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек (1,4 млрд рублей).

300 млн рублей будут направлены на развитие детского историко-познавательного туризма, 400 млн – на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств. Также на капитальный ремонт домов культуры выделено 1,5 миллиарда рублей. «Одна из главных задач в регионах на сегодня – создание общественных советов», - заявила Казакова.

Координатор партпроекта также рассказала о главных итогах прошлого года. По ее словам, благодаря реализации партпроектов в 2017 году на 15% выросла посещаемость театров малых городов. Кроме того, в 440 домах культуры установлены новые современные кресла в зрительных залах, 169 ДК приобрели новые сценические костюмы, в 726 ДК было обновлено световое оборудование, а в 1150 ДК обновлено звуковое оборудование. Также детские и молодежные театры – участники проекта привлекли более 8 миллионов зрителей.

«В этом году, объединив усилия, мы ставим себе задачу добиться еще больших количественных, а главное, качественных результатов. Привлекаются местные жители, которые активно участвуют в планировании предстоящих работ и в контроле за исполнением хода проекта», – резюмировала Казакова.

В свою очередь координатор партпроекта «Культура малой Родины» в Псковской области, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко отметил, что ранее в рамках партпроекта предусматривался только текущий ремонт домов культуры, вложений на капитальную стройку он не предполагал.

«Поэтому мы столкнулись с некоторыми сложностями в рамках его реализации. Например, замена оконных блоков, дверных проемов или пола – это элементы капремонта. Однако такие работы требовалось проводить. В этой связи мы, конечно же, инициировали в рамках деятельности нашего регионального политсовета обсуждение промежуточных итогов, и высказали нашим коллегам из федерального центра свои предложения. В дальнейшем это учли в работе, и сегодня необходимые изменения представлены уже при реализации нашего объединенного проекта «Культура малой Родины», - рассказал Остренко.

Он также отметил, что сейчас партия старается уделять особое внимание начальному профессиональному музыкальному образованию. «Мы все прекрасно понимаем, что музыкальные инструменты – вещь дорогостоящая, и нужны очень серьезные финансовые затраты. Большая часть из имеющихся в распоряжении школ инструментов служит уже не одно десятилетие. Поэтому в ходе Съезда «Единой России» на специализированной площадке, посвященной вопросам образования и культуры, мы поднимали этот вопрос. Он важен для нас даже не только с точки зрения целевого обеспечения музыкальными инструментами, но мы также видим необходимость поддержки отечественных производителей», - пояснил Остренко.

Он сообщил, что в скором времени состоится заседание общественного совета партийного проекта. «Мы подведем итоги его реализации в 2017 году уже в полном объеме, потому что все мероприятия выполнены, а также сделаем информационное сообщение для претендентов на участие в проекте 2018 года и будем ждать окончательных заявок», - уточнил замсекретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности.

Остренко уточнил, что объем финансирования партийного проекта «Культура малой Родины» в Псковской области сохранится на уровне прошлого года. Общая сумма субсидий по проекту в 2017-м составила 21 млн 125 тыс. рублей.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах.