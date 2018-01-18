Культура

Названы лучшие из самодельных открыток, присланных на конкурс в «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги конкурса новогодней и Рождественской открытки. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в творческом соревновании приняли участие более 200 художников-профессионалов и любителей разного возраста, разных национальностей и даже конфессий из России, стран Европы и Средней Азии. В конкурсе участвовали как отдельные авторы, так и целые группы школьников и детсадовцев - например, из сада № 20 «Одуванчик» в Вологде, детского образовательного учреждения «Искорка» из Москвы, московской же школы № 1208, детского сада «Солнышко» в городе Дно и так далее. Многие из конкурсантов адресовали добрые слова и праздничные пожелания сотрудникам заповедника, организаторам конкурса; почти все продемонстрировали хорошее знание произведений Пушкина.

Жюри конкурса за работой

Победителем конкурса «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в номинации «Профессионалы» жюри признало Анастасию Жунину из Нижнего Новгорода. В номинации «Семейная работа» первое место присуждено Леоне Симоновой (Санкт-Петербург) и Максиму Кривоногову. Среди взрослых (в эту номинацию попали, по большей части, работы преподавателей детских дошкольных заведений, общеобразовательных школ и школ дополнительного образования, чьи воспитанники приняли участие в конкурсе) лучшими стали сплошь псковичи — Е.А. Тимофеева из Дно (I место), её землячка А.Н. Орлова (диплом II степени), и Е.Е. Иванова из Дно и А.В. Прокофьев из Идрицы (у них «бронза»).

Самой многочисленной как по числу участников, так и по количеству победителей стала номинация, где соревновались школьники. Члены жюри отметили искренность, артистизм, индивидуальность открыток, который выполнили ребята из Идрицы и Мирного; гармонию, оригинальность и разнообразие фактур в поделках юных москвичей, дмитроградцев и дновцев; юмор, иронию, фантазию конкурсантов из Перми, Караганды, Воронежа. Дипломантами I степени стали Анастасия Королева (Воскресенск), Катя Заболотная (Керчь), Давид Торосли (Алматы, Казахстан), Екатерина Пухловская и Ольга Пастухова (обе девочки из Воронежа), Екатерина Болонкина и Мария Алексашина (обе представляют Дмитровград), Светлана Зюзгина и Алена Окулова (обе - Пермь), Екатерина Харина (Камчатка). Полный список дипломантов размещен на специальной страничке официального сайта Пушкинского заповедника.