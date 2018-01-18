Культура

В Пскове откроется выставка Тамары Рейн «Расплеснутое время»

16 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) в программе «У нас была Великая эпоха» откроется выставка Тамары Рейн (1915-2000), наследницы традиций школы ВХУТЕМАС, где зарождалось новое искусство революционного времени, а также пройдет презентация книги-альбома Владимира Потресова «От черного к цвету».

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке Тамары Рейн «Расплеснутое время» будет представлена лишь часть творческого наследия художника. Это 25 работ в технике живописи, акварели, офорта, которые будут привезены в Псков из Царицыных палат в Звенигороде, где располагаются выставочные залы Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Это и сюжеты, и ландшафты, и натюрморты. Вместе работы Тамары Рейн, выполненные в течение семи десятилетий творческой деятельности, создают образ ушедшей ныне могучей державы.

Среди преподавателей Тамары Рейн был великий российский иллюстратор Владимир Фаворский, один из тех, кто в 20-30-е годы создавал образ советской книги. Для расшатывания и преодоления старых стереотипов в 1920 году были созданы Высшие художественно-технические мастерские, вошедшие в историю под аббревиатурой ВХУТЕМАС. В те далекие годы там преподавали Илья Машков, Василий Кандинский и другие авангардисты. ВХУТЕМАС стал явлением не менее значительным, чем немецкий Баухаус.

Дополняет выставку книга «От черного к цвету». Она не только о Тамаре Рейн, но и о жизни народа нашей страны в 20 столетии. О радостях и горестях тех лет, о том, как жили и работали тогда советские люди: минимум удобств, максимум труда в выбранном раз и навсегда деле. Книга содержит более четырехсот живописных и графических работ художника. Это дневник или рассказ о молодости, написанный простыми и чистыми изобразительными средствами, проникнутый острой наблюдательностью и наполненный радостью видения.

В программе предусмотрена автограф-сессия, зона селфи и концептуальная чайная «В пятницу в пять».