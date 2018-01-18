Культура

В день 115-летия со дня рождения Гейченко в «Михайловском» открыли XXI чтения его памяти

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» торжественно открыли Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко. Традиционная конференция в этом году, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, проходит в день 115-летия со дня рождения легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка». Об этой «круглой» памятной дате ещё раз напомнил, открывая заседание, директор «Михайловского» Георгий Василевич. Он отметил, что вот уже практически четверть века, несмотря на то, что С.С. Гейченко нет с нами, музей живет по его заветам, сверяясь с его трудами и идеями, многие их которых и по сей день актуальны и требуют воплощения в действительность.

Конференцию начали докладом научного сотрудника Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН) Ирины Кощиенко по материалам архива В.В. Тимофеевой (Починковской), писательницы, мемуаристки, первой, по сути, хранительницы дома Пушкина после 1911 года. Символично, что доклад о трагических событиях столетней давности, то есть, февраля 1918 года, когда были сожжены исторические усадьбы Пушкиных, Ганнибаллов, Осиповых и Вульфов, описанные, в частности, в дневниковых записях Починковской, прозвучал буквально за несколько дней до печального юбилея.

Напомним, что традиционную конференции памяти Гейченко в этом году назвали строками из стихотворения Жуковского: «Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностию: были». Проводят Февральские чтения в «Михайловском» в XXI раз и большая часть выступлений на них посвящена памяти подвижников музейного дела. В музее рассказали также, что гостем и слушателем нынешних чтений в Пушкинском заповеднике в этом году стал Михаил Воронцов-Вельяминов (Конкарно, Франция) - прапраправнук Пушкина, прямой потомок поэта по линии его старшего сына.