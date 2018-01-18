Культура

Премьера спектакля «Старший сын» ждет великолучан в марте

1 и 2 марта в Великолукском драматическом театре пройдет премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, режиссером спектакля является Юрий Печенежский, художником - Ольга Богатищева.

Спектакль будет наполнен живым исполнением хитов 70-х. Популярную музыку исполнит молодая великолукская группа «Академия двора». Главного героя сыграет молодой москвич Вячеслав Меркурьев.

Начало представления - в 18.30.

Напомним, что это не первая работа Юрия Печенежского с великолукскими актерами. В октябре 98-й театральный сезон в обновленном Великолукском драматическом театре начался со сценической версии всем известного произведения А.С. Пушкина «Станционный смотритель».