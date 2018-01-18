Культура

Псковский «Сказ» завоевал Гран-при Международного конкурса музыкально-художественного и народного творчества в Петербурге

Народный коллектив - ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева завоевал Гран-при Международного конкурса музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка», который проходил в Санкт-Петербурге. Как сообщается в группе псковского ансамбля в социальной сети «Вконтакте», псковский коллектив признан лучшим в номинации «Инструментальное творчество».

Кроме того, танцоры «Сказа» стали лауреатами первой степени в номинации «Стилизованный народный танец» а самая маленькая участница ансамбля Мария Абабкова — лауреатом третьей степени в номинации «народный вокал – соло».

Кроме того, псковский «Сказ» стал обладателем пециального приза.