Культура

Студенты Псковского колледжа искусств побывали на презентации книги «Кино и Псковский край»

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, участники творческого объединения «Дебют», побывали на презентации книги «Кино и Псковский край».

Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель студенческого объединения, преподаватель колледжа Снежана Власова, презентация состоялась в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева 2 марта. Книгу представил автор - псковский историк, кандидат исторических наук, профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Книга посвящена съемкам художественных и документальных фильмов, которые в разные годы проводили на территории Псковской области различные киностудии нашей страны, а также актерах кино, жизнь и деятельность которых связана с Псковщиной, встречах мастеров киноискусства с псковичами.

Особый интерес представителей колледжа искусств вызвала информация о тех картинах, в массовых сценах которых снимались студенты и преподаватели их образовательного учреждения: «Диверсант 2. Конец войны» (2007 г., режиссер И. Зайцев), «Батальон» (режиссер Д. Месхиев, 2015 г.), «Стена» (режиссер Д. Месхиев, 2016 г.), «Выйти замуж за Пушкина» (режиссер В. Усков, 2016 г.), «Гоголь» (режиссер Е. Баранов, 2017 г.), «Последняя статья журналиста» (режиссеры Е. Сологалов, В. Татарский, А. Назикян 2018 г.), «София» (режиссер А. Андрианов, 2016 г.), «Преданные» (режиссер Д. Месхиев, 2017 г.), «История особого назначения» (режиссер Е. Смирнова, 2018 г.), «Лабиринты» (режиссер Ю. Владовский, 2018 г.).

Добавим, что всего в книге представлено более 80 кинокартин, связанных с Псковским краем, который так любят снимать режиссеры.