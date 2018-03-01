Культура

На сборные экскурсии и интерактивные программы приглашает Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник приглашает на праздничных выходных на сборные экскурсии и интерактивные программы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, 9 марта пройдут следующие экскурсии:

• в 12:00 обзорная экскурсия в Фондохранилище (Комсомольский пер., 6), три экспозиции: «Золотая кладовая, «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы».

Стоимость посещения: 450 руб./чел.

Предварительная запись обязательна: +7 (8112) 72-70-97

• в 13:00 и в 15:00 сборная экскурсия по экспозициям палат купца Поганкина (ул. Некрасова, 7)

Стоимость посещения: 100 руб./чел. + входная плата

• в 16:00 – сборная экскурсия по Приказной палате (у Приказной палаты Псковского кремля, ул. Кремль, 4)

Стоимость посещения: взрослые - 150 руб./чел., дети - 100 руб./чел. Запись по телефону обязательна: +7 (8112) 72-45-74.

10 марта:

• в 12:00 обзорная экскурсия в Фондохранилище (Комсомольский пер., 6), три экспозиции: «Золотая кладовая, «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы».

Стоимость посещения: 450 руб./чел.

Предварительная запись обязательна: +7 (8112) 72-70-97

• в 12:00 интерактивная программа «Как подьячий Ефимка службу правил» (Приказная палата, ул. Кремль, 4)

Интерактивная культурно-образовательная программа познакомит ребят с одним из интереснейших памятников города - Приказной палатой. Главный герой программы – подьячий Ефимка (кукла), служащий Судного стола, расскажет ребятам о своей службе, об особенностях работы, покажет и объяснит назначение незнакомых предметов, познакомит с новыми понятиями.

Организаторы просят учесть, что программа рассчитана на младших школьников.

Стоимость посещения: 150 руб./чел. – школьники, 100 руб./чел. – взрослые. В стоимость билета входит мастер-класс для детей.

Предварительная запись обязательна: +7 (8112) 72-45-74

• в 13:00 и в 15:00 сборная экскурсия по экспозициям палат купца Поганкина (ул. Некрасова, 7)

Стоимость посещения: 100 руб./чел. + входная плата

11 марта:

• в 13:00 и в 15:00 сборная экскурсия по экспозициям палат купца Поганкина (ул. Некрасова, 7)

Стоимость посещения: 100 руб./чел. + входная плата.