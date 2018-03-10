Культура

Неделя детской и юношеской книги стартует в Пскове 21 марта

21 марта в Пскове состоится открытие Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе, мероприятия в библиотеках Централизованной библиотечной системы проходят при поддержке управления культуры администрации Пскова, это традиционный ежегодный праздник. Он помогает детям почувствовать радость общения с книгой, напоминает взрослым о значении и важности печатного слова в детстве, привлекает внимание общества к проблемам детского чтения.

Первыми почетными гостями Недели станут Вероника Ткачева (Москва) и Андрей Корольков (Москва).

21 марта в 10.30 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) пройдет читательская конференция «Перышко на счастье». На ней будут подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка». Вручит награды победителям Вероника Ткачева - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости».

Также с участием Вероники Ткачевой пройдут: для детей - мастер-класс по стихосложению «Как подружиться с Солнечным зайчиком» 21 марта в 13.30 (Библиотека «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а), творческая встреча «Я - ловец историй» 22 марта в 13.30 (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект, 21). Для взрослых - встреча-интервью «Маленькие истории с большим смыслом» 21 марта в 17.30 (Библиотека «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а).

Литературно-музыкальная программа Андрея Королькова «Стихи и песни» состоится 21 марта в 14.00 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20). Приглашаются студенты, старшеклассники, любители поэзии и музыки. Андрей Корольков – поэт, музыкант, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, мастер Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», член художественного совета «Русского литературного центра», за заслуги в развитии международного сотрудничества в области литературы удостоен звания «Личность -2012».

22 марта в 14.00 в Библиотеку – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а) Андрей Корольков приглашает на открытую лекцию по литературе «Поэзия - высшая форма речи».

В течение всей Недели с 21 марта по 2 апреля библиотеки приглашают познакомиться с необычнойинтерактивной выставкой-открытием «Книжный хит-парад». На ней будут представлены: книги-победители, книги-лауреаты престижных литературных премий и конкурсов. Праздничные книги – издания, которые отмечают в 2018 году свой юбилей. Книги, которые читатели библиотек считают лучшими, книги любимых писателей. Книжные новинки. А еще это выставка-игра, выставка-викторина, выставка-ребус, выставка-пазл: всем правильно ответившим на вопросы и выполнившим задания вручаются призы.

С полной программой мероприятий Недели детской и юношеской книги можно познакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Справки и информация: 56-16-30.