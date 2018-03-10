В Доме офицеров подвели итоги городского фестиваля-конкурса исполнительского мастерства 

14 марта в Доме офицеров прошел третий ринг II городского фестиваля-конкурса исполнительского мастерства, который организует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, каждый прошедший ринг - это подтверждение необходимости создания условий для обмена творческими успехами между коллективами и исполнителями различных творческих жанров и стилей.
Конкурс проходил в двух направлениях:
Главным итогом прошедшего конкурса стало то, что выступление каждого участника по достоинству оценило компетентное жюри. Все конкурсанты получили дипломы, а обладатели звания «Гран-при» и «Сертификат обязательного участия в общегородских праздничных мероприятиях».
Итоги конкурса:
- Гран-при
Диана Овчинникова (вокал, соло) - рук. Н. Игнатьевна (г. Остров, анс. «Фламинго»)
Мария Абабкова (чтение) - СОШ №18
- Лауреаты I степени
Мария Абабкова (вокал, соло) - СОШ №18
Владислав Бутаков (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО)
Анна Романова, Луиза Абдеррахман (вокал, дуэт) - рук. Т. Сытник (МБУК
ДО)
Мария Бощенко (чтение)
- Лауреаты II степени
Никита Булашов (вокал, соло) - рук. Т. Сытник (МБУ ДО Дом детского творчества г. Пскова)
Катрина Березовская (вокал, соло) - рук. Т. Соломатина (СОШ №17)
Валерия Дмитриева (чтение) Лицей №20
- Лауреаты III степени
Анна Муханова (вокал, соло) - ДШИ
Татьяна Залесова (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО)
- Дипломы за участие
Александр Сухомлинов (вокал, соло) - СОШ №47
Ульяна Комзина (вокал, соло) - Е. Овчинникова
Мария Бощенко (вокал, соло)
Инга Андреева (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО).