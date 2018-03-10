Культура

В Доме офицеров подвели итоги городского фестиваля-конкурса исполнительского мастерства

14 марта в Доме офицеров прошел третий ринг II городского фестиваля-конкурса исполнительского мастерства, который организует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров, каждый прошедший ринг - это подтверждение необходимости создания условий для обмена творческими успехами между коллективами и исполнителями различных творческих жанров и стилей.

Конкурс проходил в двух направлениях:

Конкурс чтецов «Поэзия женского сердца»

Конкурс вокалистов «Весеннее настроение»

Главным итогом прошедшего конкурса стало то, что выступление каждого участника по достоинству оценило компетентное жюри. Все конкурсанты получили дипломы, а обладатели звания «Гран-при» и «Сертификат обязательного участия в общегородских праздничных мероприятиях».

Итоги конкурса:

- Гран-при

Диана Овчинникова (вокал, соло) - рук. Н. Игнатьевна (г. Остров, анс. «Фламинго»)

Мария Абабкова (чтение) - СОШ №18

- Лауреаты I степени

Мария Абабкова (вокал, соло) - СОШ №18

Владислав Бутаков (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО)

Анна Романова, Луиза Абдеррахман (вокал, дуэт) - рук. Т. Сытник (МБУК

ДО)

Мария Бощенко (чтение)

- Лауреаты II степени

Никита Булашов (вокал, соло) - рук. Т. Сытник (МБУ ДО Дом детского творчества г. Пскова)

Катрина Березовская (вокал, соло) - рук. Т. Соломатина (СОШ №17)

Валерия Дмитриева (чтение) Лицей №20

- Лауреаты III степени

Анна Муханова (вокал, соло) - ДШИ

Татьяна Залесова (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО)

- Дипломы за участие

Александр Сухомлинов (вокал, соло) - СОШ №47

Ульяна Комзина (вокал, соло) - Е. Овчинникова

Мария Бощенко (вокал, соло)

Инга Андреева (вокал, соло) - рук. Л. Батеева (МБУК ДО).