Культура

12 мероприятия прошло в Псковской области в рамках Всероссийской акции «АРТвСело»

В рамках Всероссийской акции «АРТвСело» активисты Псковского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» провели 12 мероприятий в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, Дома культуры таких деревень и поселков как Бор, Плаксино, Карцево, Шелково, Поречье, Сергейцево, Захарино, Переслегино хорошо приняли артистов Великолукской ГСХА, которые поразили жителей сел и деревень своими разнообразными номерами. Также в рамках этой акции были организованы мероприятия на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии с показом фильма «Время первых».

Всероссийская акция была призвана познакомить сельских жителей с оригинальными творческими жанрами и привлечь их внимание к важности участия президентских выборах 18 марта. Организаторами всероссийской акции «АРТвСело» выступили Российский союз сельской молодежи и Общероссийский народный фронт при поддержке Минсельхоза России.





Зрители с большим воодушевлением принимали нашу концертную программу, состоящую из творческих номеров активистов Псковского регионального отделения РССМ и АРТ-группы Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Артистов не пугало даже иногда отсутствие сцены.