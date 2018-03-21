Культура

«Псковских жемчужин» наградили в Пушкинских Горах

На базе отдыха «Пушкиногорье» в поселке Пушкинские Горы Дом детства и юношества «Радуга» провел областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в фестивале приняли участие фольклорные ансамбли: «Виноградный лужок», «Гусельки», «Ленова», «Скоморошина» из г. Пскова; «Куделечка» пос. Красногородск; «Заряница» г. Великие Луки; «Вешница»

пос. Дедовичи; «Глубочане» Опочецкого района; семейный фольклорный ансамбль «Поозерье» пос. Пушкинские Горы.

Фестиваль был многогранным и содержательным: фрагменты из обрядовых действий, долгие песни, местные деревенские пляски, бытовые танцы, народные игры, лекции, конкурсы, консультации.

Компетентное жюри ведущих специалистов в области традиционной народной культуры во главе с Евгенией Редьковой, доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения отметило интересные программы выступлений ансамблей и определило лучшие фольклорные коллективы и победителей в номинациях фестиваля.

Дипломом I степени в младшей возрастной категории был награжден фольклорный ансамбль «Гусельки» (ДДТ г.Псков) за освоение и бережное отношение к традициям Псковской области. Коллектив продемонстрировал обряд колядования с ряженными персонажами, чем покорил членов жюри и неравнодушных зрителей.

В старшей возрастной категории жюри было принято решение наградить фольклорный ансамбль «Ленова» дипломом Гран-при фестиваля, как особо одаренный коллектив с хорошим творческим репертуаром. Участницы этого коллектива Ксения Листкова и Ольга Зинина были награждены в номинации за лучшие сольные выступления.

Среди особо одаренных в номинации «Лучший танцор» был признан Ратмир Герасимов, неоднократный участник и победитель фестиваля.

Участники фестиваля после дневных конкурсных выступлений собирались на вечерки, проводили игры, устраивали пляски и водили хороводы, весело и интересно проводили время. Особая атмосфера фестиваля, погружение в атмосферу народных традиций, запомнятся всем участникам надолго, уверены организаторы.