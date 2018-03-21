Культура

В Пскове прошел очередной этап фестиваля «Псковская весна» в номинации «Творческая мозаика»

23 марта в Доме детского творчества состоялся очередной этап городского конкурса - фестиваля детского художественного творчества «Псковская весна» в номинации «Творческая мозаика». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в нем приняли участие 16 коллективов из 3 образовательных учреждений Пскова - Дома детского творчества, детского центра «Надежда» и Псковской школы-интерната. Участвовали дети от 7 до 17 лет в трех возрастных категориях.

В этом году в номинации «Творческая мозаика» не было конкурсной части, в которой распределяются места, была только фестивальная часть, предполагающая участие в концертной программе. По мнению организаторов, такой формат позволяет проявиться таланту большего количества детей, позволяет попробовать свои силы без оценки жюри, чтобы в будущем принять участие уже в конкурсе. В сегодняшнем фестивале свое мастерство показали пианисты, гитаристы и аккордеонистка.

Отметим, фестиваль «Псковская весна» проходит в течение трех месяцев в семи номинациях. В феврале состоялись конкурсы «Слово», «Соло», «Фольклор». В марте - «Театр» и «Творческая мозаика». В апреле школьники выступят в номинациях «Хор» и «Хореография».