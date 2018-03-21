Культура

Начинается прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2018»

25 марта начинается прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2018», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фестиваль проводится в последние выходные июля. С 2016 года к двум выходным фестивальным дням прибавилась еще экскурсионная пятница. Таким образом, в 2018 году фестиваль пройдет 27-29 июля.

Основные места проведения фестивальных мероприятий определены в положении о фестивале.

Подробная программа будет опубликована на Псковском литературном портале не позднее 1 июля 2018 года.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в восьмой раз. Впервые он собрал поэтов в 2008 году, когда авторы и издатели московского литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили организовать поэтический праздник на Псковской земле. Участниками фестиваля 2008 стали восемь поэтов: авторы журнала «Поэзия. 21 век» и псковские литераторы.

Свое второе рождение фестиваль обрел в 2012 году, в год празднования 1150-летия Российской государственности, становление которой напрямую связанно с Изборском. Именно тогда он впервые проводился как фестиваль исторической поэзии. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноимённый поэтический конкурс.

Конкурс включает три номинации:

‑ «Открытая номинация» – для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

‑ номинация «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

‑ номинация «Словенские ключи» – для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

Фестиваль «Словенское поле - 2018» проводится Псковским региональным отделением Союза писателей России совместно с Псковской региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды», при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

В 2018 году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля пройдет конкурс стихов «Мы воли и огня поводыри…», посвященный 95-летию со дня рождения известного поэта-фронтовика, одного из основателей и первого руководителя Псковской писательской организации – Игоря Николаевича Григорьева.

По итогам фестиваля «Словенское поле ‑ 2018» планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.

«Словенское поле – 2018» пройдет в рамках социального проекта «Стихи и песни на границе», на реализацию которого Псковской региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды» получен грант Президента Российской Федерации. Проект «Стихи и песни на границе», кроме поэтического фестиваля, включает фестиваль авторской песни «Старая крепость» и программу концертных выступлений поэтов и бардов в городах и поселках Псковской области.