Культура

Псковичей приглашают на вечер памяти Вячеслава Тихонова

28 марта в 12.00 в Псковской областной научной универсальной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится литературно-художественная гостиная «Жизнь - это такое воспоминание», посвященная 90-летию российского актера Вячеслава Тихонова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе документальный фильм «О чем молчал Вячеслав Тихонов», презентация книжной выставки «Последний герой уходящей эпохи».

Каждая роль Вячеслава Тихонова - знак качества: тракторист Матвей из фильма «Дело было в Пенькове», благородный князь Болконский, сдержанный Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны».

«Я ничего плохого не сделал, всю жизнь честно работал, мне нечего стыдиться. Не зря прожил свою жизнь. Остались мои роли, мои работы. Надеюсь, зрители мне благодарны. Я всегда был рад, когда меня узнавали незнакомые люди на улице, подходили и благодарили… Вот самое главное счастье для актера…», - написал актер о себе в книге «Жизнь - это такое воспоминание».

Вход свободный.