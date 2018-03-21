Культура

Новую серию картин об Арине Родионовне создал петербургский-псковский-михайловский художник Игорь Шаймарданов

В преддверии 260-го дня рождения няни Александра Пушкина Арины Родионовны Яковлевой в Санкт-Петербурге откроют выставку, которая называется «ДР Арины Р.». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Музейном агентстве Ленинградской области, в основу экспозиции, которая будет доступна зрителям с 5 апреля, легла новая, созданная буквально в феврале-марте этого года, серия образов Арины Родионовны. Она написаны специально к юбилею всемирно известной «мамушки» Игорем Шаймардановым - известным петербургским художником, которого, впрочем, в той же мере считают своим и в Пскове, и в Пушкиногорье, и чьи работы во множестве хранятся в собрании Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Игорь Шаймарданов. Из серии «ДР Арины Р.». Декабрьский наказ

Новая серия состоит из 25 работ. Художник запечатлел нянюшку в разные моменты её жизни: в хлопотах (посадка рассады, рукоделие, нанизывание рябиновых бусин) и в забавах (складывание карточного домика, выдувание мыльных пузырей), в ожидании любимого Сашеньки, в печали, в радости и так далее. Небольшие, по большей части 40 × 29 см, картины колористически стилизованы под старинные, потемневшие от времени портреты кисти провинциальных художников начала XIX столетия. По признанию самого автора, ему хотелось «… придумать галерею как будто забытых прижизненных портретов Арины Родионовны, нарисованных на случайно подвернувшихся промасленных бумагах псковским землемером в далекие зимние вечера. Потемневших от времени, плохо сохранившихся, но несущих эффект присутствия и взаправдашности. Хотелось вовлечь зрителя в эту игру, в это ощущение причастности и свидетельствования двух зим и двух лет пребывания поэта в Михайловском».

Игорь Шаймарданов. Из серии «ДР Арины Р.». Тридцать капель корвалола

«Что мы знаем об Арине Родионовне? - размышляет Игорь Шаймарданов. - И много и мало. Мало для того, чтобы писать монографию, но много для того, чтобы досочинить, домыслить, дофантазировать, например, художнику… В нашем воображении она совсем не похожа ни на няню из «Евгения Онегина», ни на Наину из «Руслана и Людмилы», ни на старушку-мать из «Домика в Коломне» и даже ни на Марию Алексеевну Ганнибал, родную и любимую бабушку Александра Сергеевича, которую он упоминал в своих стихах. Все они, и даже Мария Алексеевна, как это ни странно предстают в нашем воображении как персонажи произведений Пушкина, не более, а при одном упоминании Арины Родионовны невольно лицо добреет, а у особо сентиментальных личностей даже появляется улыбка. И потом, Арину Родионовну вспомнят все, даже «непроходимые двоечники», а перечисленных выше «героев» только пушкинисты, да жители культурной столицы и еще, может быть, Пушкиногорья, и то есть риск, что не все...»

Игорь Шаймарданов. Из серии «ДР Арины Р.». Саша приехал

При подготовке выставки «ДР Арины Р.» в Музейном агентстве Ленинградской области работы Игоря Шаймарданова дополнили экспонатами из собраний музеев-филиалов - из «Суйды», «Дома станционного смотрителя», «Приютино». Это живопись, графика, открытки, так или иначе связанные с историей жизни и творчества Пушкина и нянюшки. Отдельный интерес, отметили в агентстве, представляют редкие издания произведений А.С. Пушкина и альбом 1899 года, изданный к столетию со дня рождения поэта, из коллекции Историко-литературного музея «Вася Теркин». Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным известным петербургским художником, скульптором-медальером, членом Союза художников России Георгием Постниковым.

Выставка «ДР Арины Р.» будет работать в выставочном зале «Смольный» с 5 апреля до 4 мая, а затем отправится в путешествие по музеям Ленинградской области. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей сам художник, вероятно, что новую серию увидят и псковичи - так, уже есть предварительная договоренность о подобной же выставке в Псковской областной библиотеке в рамках, например, Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.