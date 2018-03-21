Культура

Почему Псковский музей-заповедник пока не может получить статус федерального, рассказала Жанна Малышева

Псковский музей-заповедник не может получить статус федерального из-за позиции правительства РФ, которое в сложной экономической ситуации не берет на себя дополнительные финансовые обязательства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания в рамках доклада «О состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев Псковской области» сообщила руководитель управления культуры региона Жанна Малышева.

Вопрос о статусе музея задал депутат Лев Шлосберг («Яблоко»). Он поинтересовался, какие усилия предпринимаются для разрешения этой ситуации.

Жанна Малышкева согласилась с тем, что Псковский музей-заповедник заслуживает высокого статуса федерального. «Работа ведется системно, но на сегодняшний день, вы все знаете, что есть установка в правительстве - оно не берет на себя дополнительную нагрузку. Есть желание, но вопрос касается федерального финансирования, федерального бюджета, и эта точка является камнем преткновения. Но мы верим, что будет новый виток и будет время, когда мы сможем передать музей на федеральный уровень, чтобы было более качественное финансирование», - пояснила она.

Также руководитель ведомства рассказала о предложении по соединению Псковского музея-заповедника с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» для получения федерального статуса, но это, на ее взгляд, не является правильным.