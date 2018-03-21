Культура

Билет на концерт Елены Темниковой могут выиграть слушатели Европы Плюс Псков

Европа Плюс Псков приглашает на концерт Елены Темниковой.

Финалистка «Фабрики звезд», когда-то самая яркая солистка группы SEREBRO, - она не побоялась резко изменить жизнь. И у нее получилось! Сольная карьера пошла в гору благодаря искренности и эмоциональности талантливой певицы. Российская певица, дизайнер и телеведущая – Елена Темникова.

Твои любимые хиты «Импульсы», «Вдох», «Казался странным», ты и твои друзья. Хочешь попасть на концерт Елены Темниковой, тогда слушай Европу Плюс Псков с 26 марта по 6 апреля. Лови специальный сигнал, звони и забирай билеты.

Подробности в эфире Европы Плюс Псков.

Тел. 72-35-23.