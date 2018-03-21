Культура

К двадцатилетию реставрации Тригорского парка в Пушкинском Заповеднике готовят научно-практическую конференцию

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил сроки проведения традиционной научно-практической конференции памяти выдающегося российского учёного-парковеда, ландшафтного архитектора, реставратора, крупнейшего отечественного специалиста по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб В.А. Агальцовой.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, нынешняя, уже шестая, конференция состоится в период с 11 по 15 апреля. Она пройдёт в преддверии «круглой даты»: без малого 20 лет назад, 2 июня 1998 года Государственная комиссия с оценкой «отлично» приняла ремонтно-восстановительные, реставрационные работы и реконструкцию усадьбы и парка в мемориальном Тригорском.

К участию в предстоящей конференции «Михайловское» приглашает сотрудников парковых служб музеев-заповедников, искусствоведов, архитекторов, преподавателей вузов и других специалистов так или иначе причастных к делу сохранения исторических садов и парков. На заседаниях предполагается обсудить ряд актуальных для отрасли тем, среди которых: проблемы выявления исторических парков на территории Российской Федерации; вопросы реставрации, восстановления и поддержания облика парковых насаждений и исторических ландшафтов; проблемы благоустройства территорий исторических природных ландшафтов и так далее. Кроме того, музейщики - участники съезда планируют поделиться своим опытом работы с историческими парками и природными ландшафтами как с постоянно-действующими экспозициями, а также обсудить роль волонтёров в деле сохранения и поддержания исторических парков и садов.

Более подробную информацию о конференции (контакты, форма заявки, проч.) можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника.