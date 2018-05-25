Культура

С парада всех участников в полдень начнется Пушкинский праздник поэзии 2 июня

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии 2 июня начнется в 12.00 с парада всех участников. Сбор у трибун. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

В параде примут участие самые разные творческие коллективы, ремесленники, артисты и, конечно же, приглашенные звезды. Например, барабанщики из «Найтбит», «ОТТА оркестр», группы «Фристайл» и «Партизан ФМ», танцоры Имперского русского балеты, группа «Варвары» и др.

Позже официальное открытие праздника состоится на исторической сцене, которую в этом году решено было оформить картинами Игоря Шаймарданова. На площадке «Стрит-арт десант» также развернется выставка его работ.

В этом году от дождя и солнца над исторической сценой и амфитеатром появится крыша. На этой сцене выступят поэты со всей России и именитые гости.

Гедиминас Таранда призывает всех гостей праздника приезжать на поляну пораньше, поскольку уже с 10.00 площадки начнут свою работу. Таким образом можно будет избежать очередей и успеть все посмотреть. «Получите удовольствие о того, что там сделано», - призвал он.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.