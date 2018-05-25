Культура

3 июня исполняется 35 лет памятнику «Пушкин и крестьянка» в Пскове

3 июня исполняется 35 лет одному из самых знаменитых псковских памятников - «Пушкин и крестьянка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, памятник посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и, как считают псковичи и гости города, его милой доброй няне - Арине Родионовне.

Пушкин очень любил Псковский край и часто его навещал. Около 100 его знаменитых произведений было создано на великой Псковской земле.

Памятник был открыт 3 июня 1983 года в Летнем саду имени А. С. Пушкина (Октябрьский проспект) в рамках XVII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.

Мини-выставка, посвященная этому событию, открылась в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Авторы памятника: скульптор О. Комов, архитекторы М. Константинов и П. Бутенко. Памятник отлит из бронзы на заводе художественного литья в Мытищах. Высота скульптурной композиции составила 3 м 15 см, постамента – 1 м 60 см. Памятник «Пушкин и крестьянка» стал пятой работой Олега Комова. От предыдущих памятников А. С. Пушкину, установленных в Болдино, Твери, Кишиневе и Мадриде, его отличает двухфигурная композиция.

Светлый образ няни проходит через многие произведения поэта. Находясь в Михайловском, Пушкин в 1824 году писал одному из своих корреспондентов: «...она единственная моя подруга, и с нею одной только мне не скучно». Душевная близость поэта и его няни Арины Родионовны становится лейтмотивом памятника. Левой рукой стоящий Пушкин прикасается к стулу, на котором сидит Арина Родионовна. Это прикосновение полно глубокого смысла: оно сродни прикосновению Антея к родной земле, дающей физические и духовные силы герою.

Одно из официально принятых названий памятника: «Пушкин и Русская Крестьянка». Сам автор не возражал против такого титула: ведь действительно создал он в бронзе облик не «конкретной» няни поэта, но именно образ сельской русской женщины. Вообще это произведение многих поразило сразу же своей необычностью: обе фигуры и контрастируют друг с другом (поэт в образе дворянского щеголя, а няня - в одеяниях простолюдинки), и дополняют друг друга.

Олег Комов на открытии памятника рассказывал: «Для Пушкина мне никто не позировал. Я отлично знаю пластическую анатомию, учился у знаменитого скульптора-антрополога Герасимова. У няни Пушкина был прототип. В 1980-м году на Алтае я рисовал портреты героев труда. Там, в совхозе «Краснощеково», я встретил Марию Георгиевну Королеву. Была она уже на пенсии, занималась домашним хозяйством. Знатный механизатор, комбайнер, Герой социалистического Труда. Я ей говорю: «Мне кажется, что вы похожи на няню Пушкина, Арину Родионовну. Не согласились бы вы попозировать мне? Только надо бы переодеться, шаль накинуть и крестьянский костюм надеть». Мне очень хотелось, чтобы люди, посмотрев на «Арину Родионовну», вспомнили и узнали в ней свою мать, бабушку…»