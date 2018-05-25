Культура

Общественники намерены провести совместный рейд по реставрируемым к Ганзе объектам

Общественники намерены провести совместный рейд по реставрируемым к Ганзе объектам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос они обсудили на заседании Общественного совета по вопросам культурного наследия при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия 1 июня.

Представитель регионального отделения ВООПИиК отметил, что сегодня заинтересованную общественность не пускают на реставрируемые объекты. В связи с этим общественники предлагают провести совместный рейд членов ВООПИиК с членами Общественного совета по объектам, реставрируемым фирмой «Мир»: палат Постникова, стен Окольного города, нижних решеток с Плоской, Высокой и Варлаамской башнями.

Председатель Общественного совета Николай Лаврентьев отметил, что по уставу члены совета могут организовать общественную проверку. Соответствующее письмо-предложение планируется направить в госкомитет по охране объектов культурного наследия.