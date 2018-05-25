Культура

Образ родной земли представили на Пушкинском празднике поэзии юные художники из Великих Лук

Сегодня в рамках LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии и в Международный день защиты детей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Родная Псковская земля: рисунки наших детей». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозиции представлены работы юных, от 7 до 14 лет, художников - участников проекта «Рисовать легко». В Псковской области этот проект, инициатором и организатором которого является педагог-психолог Екатерина Сергеева, уже второй год работает при поддержке Псковского отделения ОНФ. В ходе его реализации только в Великих Луках на мастер-классах Екатерины Сергеевой побывали более пятисот детей, а по области - почти семьсот.

Анастасия Власенкова, 10 лет. Поле одуванчиков

На выставке «Родная Псковская земля: рисунки наших детей» представлено 24 работы - по одной от маленького художника. Это акриловые, пастельные и гуашевые рисунки на холстах, сделанные по фотографиям художника из Печор - с разрешения автора кадров. Дополнена выставка фотоснимками, на которых запечатлены участники проекта за работой.

В музее отметили, что сразу после церемонии открытия выставки, размещённой в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), гостей пригласили в Большой концертный зал, на праздничный литературно-музыкальный вечер, «главными действующими лицами» которого тоже стали дети - победители конкурсов чтецов произведений Пушкина.

Экспозиция «Родная Псковская земля: рисунки наших детей» будет работать в Пушкинском заповеднике до 30 июня. Вход на нее - свободный.