Второй день 52-го Пушкинского праздника поэзии. ФОТО

В Пушкиногорье с размахом прошел второй день 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Он начался с заупокойной литии у могилы великого поэта в Святогорском монастыре. В течение всего дня на Михайловской поляне проходили выступления различных творческих коллективов из Псковской области и других регионов. Поэты читали собственные работы и произведения Пушкина, работали ярмарка, выставки, тематические шатры и интерактивные площадки на любой вкус. Завершился день большим концертом с участием российских звезд на плавучей сцене в Бугрово.