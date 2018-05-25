Культура

Второй день 52-го Пушкинского праздника поэзии. ФОТО

В Пушкиногорье с размахом прошел второй день 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Он начался с заупокойной литии у могилы великого поэта в Святогорском монастыре. В течение всего дня на Михайловской поляне проходили выступления различных творческих коллективов из Псковской области и других регионов. Поэты читали собственные работы и произведения Пушкина, работали ярмарка, выставки, тематические шатры и интерактивные площадки на любой вкус. Завершился день большим концертом с участием российских звезд на плавучей сцене в Бугрово.

В опросе приняло участие 3846 человек

В опросе приняло участие 3846 человек

Не пойду на выборы

За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?

Второй день 52-го Пушкинского праздника поэзии. ФОТО

Второй день Пушкинского праздника поэзии завершается концертом на воде с участием звезд

Non stop работает на Пушкинском празднике поэзии «Шатер Мариуса Петипа»

Сцену из «Лебединого озера» представил Имперский Русский Балет в Михайловском. ВИДЕО

Гости Пушкинского праздника поэзии могут написать письмо гусиным пером и отправить его в любую точку планеты

Фолк-группа «Партизан FM» развлекает гостей Пушкинского праздника поэзии. ВИДЕО

Михаил Ведерников: У нас получилось вдохнуть новую жизнь в Пушкинский праздник поэзии

Гусары пользуются особым вниманием гостей и участников LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

LII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии официально открылся в Михайловском

Парад творческих коллективов прошел в Михайловском

С десяти утра кипит праздничная жизнь на поляне в Михайловском. ФОТО

Заупокойную литию отслужили на могиле Пушкина

В галерее «ЦЕХ» открылась выставка живописи и графики «Псковский пленэр»

Литературно-музыкальный вечер пройдет сегодня в БКЗ в рамках Пушкинского праздника поэзии

Любви к Пушкину все возрасты покорны — Георгий Василевич

Книгу, какая была в библиотеке Ганнибала, можно увидеть на выставке в Михайловском

Мы счастливы вдвойне, потому что у нас есть и Пушкин, и Фаворский - сотрудник выставочной службы «Михайловского»

В Пушкинском заповеднике завершают подготовку к празднику. ФОТО

Декораторы «Ленфильма» строят площадки для Пушкинского праздника поэзии в Михайловском

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии проходит сегодня. ПРОГРАММА

От Петербурга до Ангарска - поэты и писатели со всей страны делегированы на праздник поэзии в Михайловское

Гедиминас Таранда призывает рассматривать Пушкинский праздник поэзии этого года как репетицию перед следующим

С парада всех участников в полдень начнется Пушкинский праздник поэзии 2 июня

Опубликована уточненная программа 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Шатер для мам будет разбит на Пушкинском празднике поэзии

На Пушкинском празднике поэзии реконструируют игру «Фараон» из «Пиковой дамы» и приготовят жженку

100 метров обжорных рядов и шатры дворянской кухни появятся на Пушкинском празднике поэзии

Несколько молодежных и детских площадок откроют на Пушкинском празднике поэзии

Написать письмо языком Пушкина смогут гости Пушкинского праздника поэзии

Гедиминас Таранда: Очень хочется вернуть популярность и народную любовь Пушкинскому празднику поэзии

Жители Пскова и Великих Лук смогут бесплатно доехать до Пушкинского праздника поэзии

Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии

Три театральные премьеры покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии

Гедиминас Таранда с топором в руках снялся в рекламном ролике Пушкинского праздника поэзии

Великолукская молодежь отправится на Пушкинский праздник поэзии

Около 40 пушкинистов-любителей соберутся на всероссийском форуме в рамках 52-го Пушкинского праздника поэзии

Хор Московского Сретенского монастыря примет участие в литии на могиле Пушкина

Программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Гошу Куценко, Андрея Мерзликина, Антона Макарского и Дмитрия Певцова ждут на Пушкинском празднике поэзии

Телемост между Пушкинскими Горами и Москвой планируют провести в рамках 52-го Пушкинского праздника поэзии

На фестиваль «Михайловское 2018» в Пушкинский заповедник приедут театры из Магнитогорска, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Тюмени

«Смотри, участвуй, восхищайся и твори»: члены рабочей группы обсудили программу Пушкинского праздника поэзии

Гедиминас Таранда стал худруком 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии Михаил Ведерников обсудил с советником президента РФ Владимиром Толстым

Выступления известных московских музыкантов запланировали в музее-заповеднике «Михайловское» в дни Пушкинского праздника поэзии