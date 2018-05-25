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Культура

Более 23 тысяч человек побывало на Михайловской поляне в центральный день Пушкинского праздника поэзии

03.06.2018 18:03|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые итоги LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Так, по данным службы музейной, экскурсионной и методической работы вчера, 2 июня, в центральный день праздника, на Поэтической поляне побывало более 23 тысяч человек. Это гости и участники праздничных мероприятий из Пскова, Великих Лук, изо всех районов Псковской области, из других регионов России.

Слушателями концертной программы в Бугрово стали без малого пять тысяч человек. В Доме-музее поэта в Михайловском, а также в других музейных объектах центральной усадьбы заповедника в течение дня приняли 1038 человек, дом-музей Осиповых и Вульфов, выставку в баньке и парк (в том числе с экскурсией) в Тригорском посетили 1031 турист, дома-музеи и парк в Петровском - 463 человека.

В музее напомнили, что в рамках LII Всероссийского Пушкинского дня поэзии уже во вторник, 5 июня в Святогорье откроется Фестиваль молодежных театров «Михайловское», программа которого расписана до 10 июня включительно.

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Ряд событий, в том числе лития на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, открытие новой выставки, спектакль, праздничный концерт намечены на 6 июня, когда страна будет отмечать 219 годовщину со дня рождения А.С. Пушкина, Пушкинский день России и День русского языка.

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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