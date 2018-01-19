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Более трети контейнерных площадок Пскова оборудованы сетками для раздельного сбора мусора

Более трети контейнерных площадок Пскова оборудованы сетками для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

«Весь мусор, который попадает в сетку (бумага, пластик, пленка, стекло), далее идет на мусороперерабатывающий комплекс в деревню Котово Псковского района и перерабатывается там практически в полном объеме. На захоронение почти ничего не направляется», - пояснил гость студии.

«Мы приглашаем к работе по раздельному сбору мусора неравнодушных граждан и управляющие компании», - добавил Андрей Лукьянов, пояснив, что многие горожане готовы в этом участвовать.

Гость студии напомнил, что с 1 января текущего года закрылся городской полигон ТБО, и теперь все отходы из Пскова и Псковского района направляются на мусороперерабатывающий комплекс в деревню Котово. В сутки только город Псков производит около 200 тонн мусора, который далее направляется на переработку.

По мнению Андрея Лукьянова, мощностей Котово для приема и переработки мусора из Пскова и Псковского района достаточно. «Если мыслить в масштабах региона, нужен новый полигон с мусоропереработкой. Логичнее оборудовать мусороразгрузочные станции в районах и оттуда направлять отходы на мусороперерабатывающий комплекс. Это перспектива ближайшего будущего», - заключил Андрей Лукьянов.