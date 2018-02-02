ЖКХ

Как платить коммунальные платежи с минимальной комиссией. ИНФОГРАФИКА

Ежемесячно псковичи оплачивают массу счетов по коммунальным платежам. Осуществлять такие платежи можно множеством способов, но многие предпочитают оплачивать свои квитанции за связь, телевидение, ЖКХ и другие услуги по старинке, то есть в кассе на почте или же в отделениях банка. При этом достаточно часто возникает вопрос о том, какая комиссия берется за совершение подобного платежа.

Ситуацию легко можно взять под контроль. Для этого достаточно выбрать оптимальный способ оплаты с минимальной комиссией. При этом можно не только сэкономить, но и максимально упростить ежемесячную рутину с оплатой квитанций.

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк подготовили инфографику, которая, надеемся, поможет нашим читателям выбрать оптимальный вариант по оплате ежемесячных коммунальных платежей.