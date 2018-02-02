ЖКХ

Как установить контейнер-сетку для раздельного сбора мусора, рассказали псковичам

Руководитель «Автомобильного специализированного предприятия очистки» (АСПО) Андрей Лукьянов рассказал, как псковичи могут установить в своих дворах контейнер-сетку для раздельного сбора мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.





«Инициатором установки сетки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) являются собственники жилья. Псковичи могут обратиться в ту управляющую компанию (УК), которая обслуживает их многоквартирный жилой дом. «Управляйка» в свою очередь обращается в АСПО. Специалисты предприятия обследуют территорию, куда собственники хотели бы установить контейнер-сетку».

Андрей Лукьянов пояснил, что основными требованиями для установки сетки являются: возможность беспрепятственного подъезда спецтехники и твердое основание покрытия, на котором стоит контейнер. Это может быть бетон, асфальт, плитка. Как правило, площадь твердого покрытия составляет 2 квадратных метра, благоустройство площадки берет на себя управляющая организация.

Далее предприятие изготавливает и устанавливает контейнер-сетку на безвозмездной основе. В свою очередь управляющая компания, как обслуживающая организация, ведет контроль за наполнением контейнера-сетки и заказывает своевременный вывоз накопленного мусора.

Руководитель АСПО отметил, что цена вывоза обычного контейнера на данный момент составляет 390 рублей за кубический метр, вывоз контейнера-сетки - 190 рублей за кубический метр: «На этой разнице в цене управляющая компания, которая заключает договор на вывоз и утилизацию ТКО со специализированным предприятием, будет экономить: вместо общего контейнера полиэтилен, пластик, бумагу и стекло люди будут складировать в сетку, а значит, частота вывоза общего контейнера уменьшится, а отсортированный псковичами в сетку мусор вывозится за меньшую для них сумму».

Но это не означает, что автоматически ежемесячно последует перерасчет ставки платы для жильцов. «В конце года, на который заключается договор, в управляющей компании останется разница, образовавшаяся от вывоза и утилизации сортированных и общих ТКО. Эту экономию по решению жильцов УК может тратить на те нужды, которые согласуют собственники», - рассказал Андрей Лукьянов.