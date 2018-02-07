ЖКХ

Для псковских коммунальщиков трехдневные выходные будут рабочими

Для псковских коммунальщиков трехдневные выходные будут рабочими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Обеспечивать координацию действий служб и предприятий города, подрядных и управляющих организаций будет Единая дежурно-диспетчерская служба Пскова (055). В данный момент графики дежурств в ЕДДС сдали практически все управляющие организации и предприятия коммунального сектора областного центра.

Каждой управляющей организации рекомендовано организовать дежурства сотрудников и обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб, чтобы каждый горожанин имел возможность в случае необходимости обратиться и оперативно получить помощь.

Напомним, в связи с празднованием Дня защитника Отечества выходными в нашей стране будут 23, 24 и 25 февраля.