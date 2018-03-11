ЖКХ

С вопросом по отоплению дома на Октябрьском проспекте, 118 пришли великолучане на прием к депутату Денису Мунштукову

Очередной прием граждан провел депутат Великолукской городской Думы, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью ЗАО «ЗЭТО», с просьбой решить вопрос с отоплением к депутату пришла целая делегация жильцов первого корпуса дома №188 по Октябрьскому проспекту.

Несмотря на зимние холода, батареи в комнатах чуть теплые. Как считают сами жильцы, проблемы возникли после переустановки сопла в системе отопления: прошлой зимой из-за раскаленных батарей им приходилось постоянно открывать окна. Они попросили устранить этот недостаток, сопло переустановили, и теперь в комнатах стало холодно.

Впрочем, рассказали жители, по версии коммунальных служб, причина заключается в котельной. «Если бы котельная топила недостаточно, то холодно было бы не только в вашем доме, но и в других, а от них претензий по теплу нет,– заметил Денис Мунштуков. – Значит, причину, скорее всего, нужно искать в отопительной системе самого дома».

Депутат пообещал горожанам разобраться в их проблеме вместе с управляющей компанией. Как оказалось, к ней у жителей тоже есть целый список замечаний.

«У нас есть хорошая традиция ежемесячно проводить встречу с общественными советниками, на которую мы приглашаем руководителей управляющих организаций, – отметил Денис Мунштуков. – Предлагаю вам воспользоваться такой возможностью, прийти и напрямую задать им все интересующие вопросы. А я со своей стороны возьму их на контроль и проработаю».