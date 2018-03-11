ЖКХ

Итоги первого этапа конкурса «Горжусь своим домом - своим двором» в Псковской области будут подведены в ближайшее время

Итоги первого этапа конкурса «Горжусь своим домом - своим двором» в Псковской области будут подведены в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта сообщил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что конкурс «Горжусь своим домом - своим двором» в рамках проекта «Заряди энергией свой дом» проводится с прошлого года. В этом году конкурс-смотр проводится по всей Псковской области. Цели конкурса - выявление лучших практик, которые есть в области, лучших примеров по благоустройству общественных, дворовых пространств и приусадебных участков.

На сегодня уже поступило порядка 30 заявок. «Достаточное количество заявок из муниципалитетов, город Псков пока менее активен», - отметил Алексей Кириллов.

Конкурс-смотр проводится в несколько этапов - «Зимний двор», «К нам пришла весна» и «Мой цветущий двор».

По итогам трех этапов на очередном форуме активных граждан Псковской области будут выбраны победители, которые получат подарки, благодарственные письма Комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и возможность участия в федеральном конкурсе, чтобы о них узнала вся страна.

Чтобы заявиться на конкурс, нужно ознакомиться с Положением конкурса, заполнить простую заявку, приложить фото и отправить на электронную почту: PskovCCH@mail.ru.

Присоединиться к конкурсу можно на любом этапе.

Отметим, при реализации проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта президента Российской Федерации на развитии на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.