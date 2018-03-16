ЖКХ

Александр Котов: Благополучие каждого дома и каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности службы ЖКХ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днем работника ЖКХ, который отмечается сегодня, 18 марта.

В тексте поздравления, опубликованном на сайте регионального парламента, говорится:

«Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, деятельность которых затрагивает каждого без исключения жителя нашей области. Благополучие каждого дома, каждой семьи и настроение всего общества во многом зависят от устойчивости и надежности службы коммунального хозяйства, от качественной работы сферы бытового обслуживания, от профессионализма и ответственности работников этой отрасли.

Уверен, что региональный сектор жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания будет развиваться и совершенствоваться, а условия жизни наших граждан с каждым годом становится становиться более комфортными.

С профессиональным праздником! Спасибо за труд! Крепкого здоровья, семейного благополучия, слаженной работы и профессиональных успехов!

Председатель Псковского областного Собрания депутатов А.А.Котов».