ЖКХ

На начисление платы за воду в пустой комнате пожаловалась Александру Котову псковичка

На несправедливое начисление платы за воду в пустом жилье пожаловалась председателю областного Собрания, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову пенсионерка Римма Горская. 22 марта депутат провел плановый прием граждан в приемной партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Женщина рассказала, что оплачивает коммунальные платежи за комнату, которая находится в собственности сына, в настоящее время проживающего в Санкт-Петербурге. Две из трех комнат квартиры принадлежат другому хозяину, там живут люди, которые пользуются всеми услугами, комната, о которой идет речь, пустует, электрический счетчик, по словам посетительницы приемной, - «по нулям».

Когда в квитанции появились платежи за общедомовые нужды на воду, Римма Горская обратилась в Горводоканал, где ей рекомендовали составить акт о том, что в коммунальной квартире нет возможности установить отдельный счетчик на воду для жильцов комнаты. Комиссия, в состав которой вошли сотрудники управляющей компании, подготовила документ: «Комната обеспечена только системой отопления и электроснабжением». Представленный акт не устроил сотрудников Горводоканала, а управляющая компания переделывать его отказалась.

«Давайте попробуем разобраться и прорваться через бюрократические преграды», - ответил Александр Котов на просьбу Риммы Горской и пообещал связаться, как только будет получен ответ.