ЖКХ

Настоятельница Спасо-Елеазаровского женского монастыря рассказала о проблемах с высокими тарифами на электричество

С вопросом, касающимся тарифов за потребленную электроэнергию, к председателю Псковского областного Собрания, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову обратилась настоятельница Спасо-Елеазаровского женского монастыря игуменья Евфросиния.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, матушка рассказала, что до 2015 года обитель платила за свет по тарифу, определенному для населения, а потом религиозные организации были приравнены к юридическим лицам.

«Наш монастырь является самым энергоемким. Каждый месяц, а особенно в зимнее время, приходится платить около 250 тысяч рублей за свет. С осени по весну прихожане не посещают в большом количестве монастырь, и мы находимся в очень напряженном состоянии. Договориться о частичной оплате у нас не получается. Бывали даже случаи, когда к нам приезжали и выключали электроэнергию за задержку оплаты на несколько дней», - сообщила игуменья.

Настоятельница монастыря обратилась к председателю Собрания с просьбой пересмотреть решение в отношении Спасо-Елеазаровской обители и вернуть прежний подход, который позволит значительно сэкономить ежемесячные расходы. «Наш монастырь – это святыня всей Псковской земли. Сейчас мы предоставлены сами себе, у нас нет серьезных благотворителей. Мы пытаемся выжить и очень нуждаемся в помощи», - рассказала матушка Ефросиния.

Председатель Собрания депутатов пообещал связаться с Госкомитетом по тарифам и совместно проработать вопрос. «Приказ комитета вышел в 2015 году, но с тех пор могло поменяться и федеральное законодательство. Возможно, сейчас тарифная политика в отношении религиозных организаций определяется не только региональными полномочиями. Посмотрим, что можно сделать в вашей ситуации», - ответил Александр Котов.