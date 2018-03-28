ЖКХ

Комитет по ЖКХ одобрил возможность заключения трудового договора с замглавы администрации Пскова Алексеем Захаровым

Комитет по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы одобрил возможность заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации Пскова Алексеем Захаровым. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета.

Напомним, несколько лет Захаров возглавлял работу управления городского хозяйства администрации Пскова, а последние несколько месяцев работает в должности и. о. заместителя главы администрации - начальника УГХ Пскова.

Как отметил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов, все хорошо знают Алексея Захарова. «Несмотря на шквал нареканий, он системно и качественно выполняет свои обязанности», - пояснил он.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы назначить Алексея Захарова на должность заместителя главы администрации.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на апрельской сессии.